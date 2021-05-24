МИД РФ прокомментировал инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

МИД РФ считает, что действия белорусских авиационных властей во время инцидента с посадкой самолета компании Ryanair в аэропорту Минска соответствуют международным нормам. Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова, слова которой опубликованы на сайте МИД.

«Считаем данный вопрос внутренним делом Белоруссии. Есть информация, что, кроме Р. Протасевича, на борт самолета не вернулась гражданка России. По данному вопросу Посольство России в Минске находится в контакте с ее родственниками и белорусскими властями и готово оказать консульскую помощь», — сказала Захарова.

Также она призвала Запад оценивать этот инцидент в сотрудничестве с авиавластями Белоруссии.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

В Белоруссии Протасевич обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.