Зеленский рассказал о потере «двух Крымов»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние 20 лет страна в результате незаконного присвоения земли потеряла пять миллионов гектаров, эта площадь сравнима с двумя полуостровами Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, президент подписал законопроект, который отменил мораторий на продажу земли на Украине.

«За годы моратория некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю, которая равна площади двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то и другое», — сказал он.

Ранее Зеленский подписал закон о запуске рынка земли с 1 июля 2021 года. В законопроекте говорится, что до 2024 года не более 100 гектаров в одни руки могут приобретать только физические лица, а с 2024 года землю могут покупать украинские юридические лица, но не более 10 тыс. гектаров в руки. Проведение земельной реформы является одним из требований МВФ к киевским властям.