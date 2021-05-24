СМИ: встреча Путина и Байдена может пройти в Швейцарии

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести свою первую встречу в Швейцарии. Об этом сообщила газета Tages-Anzeiger со ссылкой на источники.

По ее данным, точные время и место встречи пока не известны. Предположительно, переговоры пройдут в ближайшие две недели в Женеве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва прорабатывает встречу президентов России и США.

До этого замглавы МИД Сергей Рябков пояснил, что России мешает окончательно согласиться на проведение совместной встречи глав двух государств незавершенность российской стороной анализа того, как заявления Соединенных Штатов соответствуют их практическим действиям.

В апреле президент Джо Байден во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Позже американский лидер заявил, что встреча может состояться в июне. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, главной темой саммита лидеров двух стран должна стать стратегическая стабильность.