FT: ЕС может запретить посадки рейсов «Белавиа» в аэропортах Европы

Лидеры Европейского союза планируют запретить посадки рейсов белорусской авиакомпании «Белавиа» в аэропортах Европы после того, как в Минске экстренно посадили самолет Ryanair, на борту которого летел основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, лидеры стран ЕС рассматривают в качестве ограничительных мер против «режима президента Белоруссии Александра Лукашенко» несколько вариантов: объявление воздушного пространства Белоруссии небезопасным; продление санкций, в том числе запреты на поездки и замораживание активов белорусских чиновников.

Совещание по данному поводу должно состоятся в понедельник, 24 мая.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки его самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

В Белоруссии Протасевич обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.