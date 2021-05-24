В посольстве РФ прокомментировали задержание подруги Протасевича в Белоруссии

Посольство России в Белоруссии проверяет информацию о задержании в Минске гражданки России. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

«Посольство проверяет информацию в связи с появившимися в ряде СМИ сообщениями о задержании 23 мая в Минске гражданки России», — сказали в ведомстве.

В посольстве подчеркнули, что поддерживают контакты с белорусскими коллегами.

Ранее стало известно, что гражданка России София Сапега, летевшая вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, была задержана в Минске в воскресенье, 23 мая. Отмечается, что девушка возвращалась со своим молодым человеком из отпуска.

Самолет Ryanair, направляющийся из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за информации о минировании, которая в дальнейшем не подтвердилась. Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании. Основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главреда также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича, находившегося на рейсе, задержали при проверке документов. Протасевич внесен в Белоруссии в список причастных к терроризму. В отношении него заведено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за «организацию массовых беспорядков».