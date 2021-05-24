Лукашенко подписал закон, позволяющий властям ограничивать работу сетей электросвязи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, который позволяет властям страны ограничивать работу сетей электросвязи. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Так, согласно документу, в целях предупреждения ситуаций, создающих угрозу нацбезопасности, государство может ограничить функционирование сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (сокращение времени и объемов их использования, изменение режимов работы), приостановлению функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи (временного прекращения их работы).

Полномочия по управлению сетью электросвязи общего пользования предоставляются оперативно-аналитическому центру при президенте.

В том случае, если операторы электросвязей откажутся выполнять требования властей, они могут быть лишены лицензии.

Закон вступает в силу после его официального опубликования, 24 мая 2021 года.