Жириновский назвал ошибку Сталина во время ВОВ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал ошибочное, по его мнению, решение руководителя СССР Иосифа Сталина в годы Великой отечественной войны. Своей позицией политик поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Жириновского «ошибочным» было требование к союзникам открыть второй фронт.

«Зачем он требовал открывать второй фронт? Требуй самолеты, танки, продовольствие, автомобили! Зачем ты торопишь их открывать второй фронт? <...> Мы бы раздолбали в пух и прах Германию, все оккупировали, вышли бы к Ла-Маншу, всех бы поставили на колени», – заявил глава ЛДПР.

Он также назвал Сталина «малограмотным» человеком, который «мешал генералам принимать правильные оперативные решения».

Ранее Жириновский порассуждал об уничтожении Германии как государства. Кроме того, политик рассказал, что было бы с Россией, если бы СССР не распался. По его словам, в этом случае страна не потеряла бы республики и была бы самой успешной в мире.