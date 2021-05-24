США осудили экстренную посадку самолета Ryanair в Минске

Соединенные Штаты осуждают власти Белоруссии за экстренную посадку самолета посадку самолета Ryanair, на борту которого находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

По словам главы Госдепа, действия белорусских властей подвергли опасности жизнии более чем 120 пассажиров рейса, в том числе граждан США.

«Учитывая признаки того, что вынужденная посадка была основана на ложных предлогах, мы поддерживаем скорейшее заседание Совета Международной организации гражданской авиации для рассмотрения этих событий», — отметил Блинкен.

Кроме того, госсекретарь сообщил, что Соединенные Штаты тесно сотрудничают с Европейским союзом и официальными лицами Греции и Литвы по делу о посадке самолета. Он также призвал к немедленному осовобждению задержанного Протасевича.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки в Минске его самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.

После этого инцидента премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести санкции против Белоруссии, а министерство иностранных дел Латвии выступило за закрытие белорусского возушного пространства для международных рейсов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также пригрозила белорусским властям санкциями за инцидент.

В феврале текущего года СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Степана Путило.

В Белоруссии Протасевич и Путило обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.