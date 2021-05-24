США осудили экстренную посадку самолета Ryanair в Минске
Соединенные Штаты осуждают власти Белоруссии за экстренную посадку самолета посадку самолета Ryanair, на борту которого находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
По словам главы Госдепа, действия белорусских властей подвергли опасности жизнии более чем 120 пассажиров рейса, в том числе граждан США.
«Учитывая признаки того, что вынужденная посадка была основана на ложных предлогах, мы поддерживаем скорейшее заседание Совета Международной организации гражданской авиации для рассмотрения этих событий», — отметил Блинкен.
Кроме того, госсекретарь сообщил, что Соединенные Штаты тесно сотрудничают с Европейским союзом и официальными лицами Греции и Литвы по делу о посадке самолета. Он также призвал к немедленному осовобждению задержанного Протасевича.
23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки в Минске его самолета, следовавшего из Афин в Вильнюс.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича результатом работы спецслужб республики.
После этого инцидента премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести санкции против Белоруссии, а министерство иностранных дел Латвии выступило за закрытие белорусского возушного пространства для международных рейсов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также пригрозила белорусским властям санкциями за инцидент.
В феврале текущего года СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Степана Путило.
В Белоруссии Протасевич и Путило обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.
Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.