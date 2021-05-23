В Госдуме задержание создателя Telegram-канала Nexta назвали «блестящей спецоперацией»

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков назвал задержание создателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича «блестящей спецоперацией». Об этом он пишет у себя в Telegram-канале.

По его словам, белорусские спецслужбы отследили «объект», сопроводили его и «разыграли возможный теракт».

Он рассказал, что после фактического принуждения судна к посадке создателя Telegram-канала «приняли» в надежные руки. «Вишенкой на торте» же может стать суровый приговор и последующее помилование президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось, что на борту самолета находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В настоящее время журналист задержан.

До этого стало известно, что СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Степана Путило.

В Белоруссии Протасевич и Путило обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что задержание основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича является результатом работы спецслужб республики.

По ее мнению, Протасевич был признан террористом именно в результате действий спецслужб. Она отметила, что уже сообщила об инциденте в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Белоруссии из ICAO.