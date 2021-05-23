В Крыму рассказали о возможностях сотрудничества региона с Украиной

Глава Общественной палаты республики Александр Форманчук заявил, что Крым и Украина могут наладить сотрудничество в области туризма, торговли и водоснабжения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Крым, как российский регион, может сотрудничать с Украиной в сфере туризма, так как крымские курорты остаются востребованы у украинских туристов, в сфере торгового сотрудничества, а также водоснабжения, в части поставок воды по Северо-Крымскому каналу. В Крым можно было бы также поставлять из Херсонской и Николаевской областей строительный песок и прочее», — сказал он.

Одновременно с этим Форманчук заявил, что власти Украины не готовы признать Крым российским регионом и вести партнерские добрососедские отношения с Россией.

«Украина на сегодня, к сожалению, превратилась в западный проект — в зону нестабильности. Ее главная задача и обязательства перед западными хозяевами — нагнетание отношений с Россией», — сказал Форманчук.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.