В Госдуме назвали самую опасную для США геополитическую меру

По словам первого зампреда комитета по обороне Александра Шерина, строительство газопровода «Северный поток — 2» является крупнейшей экономической и геополитической мерой против США. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Когда Россия достроит «Северный поток — 2», когда мы начнем бесперебойно поставлять газ в Европу (…). Тогда Америка будет сама, в одностороннем порядке, свои санкции с Российской Федерации снимать, потому что они тут же будут терять самое страшное — контроль над европейскими странами», — сказал он.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против организаций и судов России, участвующих в проекте «Северный поток — 2».

До этого сообщалось, что Вашингтон не будет вводить санкции в отношении оператора «Северного потока—2», а также его исполнительного директора Маттиаса Варнига. По данным источников издания, единственным способом остановить проект может быть введение ограничений против конечных потребителей газа в ФРГ.

В рамках «Северного потока — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.