В Совфеде заявили, что Россия и Украина могут сотрудничать в Крыму в торговле и туризме

Россия и Украина имеют широкий спектр направлений приграничного сотрудничества в Крыму, в том числе в сферах торговли и туризма, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Об этом сообщает ТАСС.

«Объем направлений сотрудничества очень большой, он очень широк, самые различные [темы]. Приграничное сотрудничество — это торговля та же самая», — сказал Цеков, добавив, что Украина лишила себя привычного рынка сбыта, когда устроила Крыму продовольственную блокаду.

По его мнению, обе страны могли бы улучшить условия для пересечения границы в обоих направлениях.

«Создать оптимальные условия для поездок граждан Украины в Крым. Собственно говоря, такие же условия надо создавать и для приезда граждан Российской Федерации — крымчан — на Украину», — добавил Цеков.

Также можно было бы улучшить сотрудничество между Россией и Украиной в сферах промышленности и сельского хозяйства, добавил он.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды из Днепра в Крым может произойти только в том случае, если состоится его «демилитаризация и деоккупация».