В Польше упрекнули Германию в желании стать «мини-Россией»

Замминистра инфраструктуры Польши Марцин Хорала заявил, что Германия стремится стать «мини-Россией» в Европе, используя газопровод «Северный поток — 2». Об этом пишет «ИноТВ» со ссылкой на телевизионное выступление политика.

Также Хорала высказался о снятии санкций с оператора строительства газопровода, компании Nord Stream 2. Он выразил надежду, что ограничения будут введены обратно, возможно, в другой форме, потому что проект по-прежнему угрожает американским национальным интересам.

Замминистра подчеркнул, что благодаря газопроводу «Северный поток — 2» Германия стремится стать «мини-Россией» и «российским энергетическим хабом».

Ранее сопредседатель Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Норберт Вальтер-Борянс заявил, что необходимо продолжать строительство трубопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также ряд других стран, в том числе Украина.

Сейчас строительство газопровода находится на финальной стадии. Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков считает, что работы можно будет завершить в 2021 году.