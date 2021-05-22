В Госдуме прокомментировали заявление Австрии о желании ЕС наладить диалог с Россией

Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил заявление главы МИД Австрии Александера Шалленберга о желании Евросоюза наладить диалог с Россией. Об этом сообщает RT.

По его словам, Россия демонстрирует заинтересованность в равноправном общении. Москву с Евросоюзом связывают многовековые партнерские отношения, добавил он. Но сейчас европейская политика «перешла на санкционные рельсы и нравоучения», что Москва считает для себя неприемлемым, сказал Бальбек.

Он подчеркнул, что РФ готова к диалогу и сотрудничеству, но только «в формате полного равноправия, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела».

Ранее представитель МИД России Мария Захарова опровергла слова главы австрийского внешнеполитического ведомства Александра Шалленберга о том, что Москва не хочет улучшать отношения с Евросоюзом.

Также МИД Австрии сообщил, что Европейский союз хочет наладить диалог с Россией, но Москва пока не идет на контакт.