Блинкен посетит Израиль для развития перемирия на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Западный берег 26-27 мая для «развития» перемирия на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проинформированный источник.

По данным американского госдепартамента, Блинкен намерен обсудить «усилия по восстановлению и совместную работу по построению лучшего будущего для израильтян и палестинцев».

Собеседник агентства сообщил, что госсекретарь также посетит Египет и Иорданию.

Ранее глава министерства иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил, что страна будет придерживаться перемирия с палестинской стороной в секторе Газа.

Правительство Израиля 20 мая единогласно приняло инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Представитель ХАМАС подтвердил взаимное прекращение огня с Израилем. В 2.00 21 мая по палестинскому и израильскому времени (совпадает с московским) вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа.