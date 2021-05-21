Захарова рассказала о давлении на диппредставительства РФ в США

Российские дипломатические представительства, находящиеся на территории США, продолжают работать в обычном режиме, несмотря на увеличивающееся давление со стороны Вашингтона. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Несмотря на постоянно усиливающееся давление американских властей, оставшиеся российские генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке, а также консульский отдел посольства России в Вашингтоне продолжают работать с полной отдачей без перехода на облегченный режим, как дипмиссия США в Москве», — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что пока остается «хотя бы малейшая возможность», консульское обслуживание будет оказываться в необходимых объемах.

Ранее Захарова заявила, что утверждения о том, что введенные Россией в отношении дипломатических миссий США и Чехии ограничения противоречат Венской конвенции, не отвечают действительности. Речь идет о запрете посольствам нанимать россиян на работу. 14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, куда вошли Чехия и США.