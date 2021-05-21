Суд в Киеве оставил Медведчука под домашним арестом

Апелляционный суд Киева оставил без изменения решение о домашнем аресте главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение огласил председательствующий судья Валерий Лашевич. Сторона защиты просила отменить эту меру пресечения, а прокуроры настаивали на заключение под стражу с альтернативой залога в более $10 млн.

Кроме того, суд отказался отпустить политика под поручительство 26 депутатов Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Таким образом, Медведчук остается под круглосуточным домашним арестом до 9 июля 2021 года. Отмечается, что окончательное и обжалованию не подлежит.

Ранее сообщалось, что у здания суда произошли столкновения националистов и сторонников политика.

В мае суд в Киеве отправил главу политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест. Он подозревается в государственной измене, расхищении национальных ресурсов в Крыму. Кроме того, ему инкриминируют «посягательство на нарушение обычаев войны». В настоящий момент по этому делу проходит и соратник Медведчука по партии Тарас Козак. Всего политикам может грозить до 15 лет лишения свободы.

В свою очередь Медведчук не согласился с предъявленными обвинениями, заверяя, что это связано с политическим преследованием.