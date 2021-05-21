Лавров назвал позицию Прибалтики и США схожей с поведением дворовых хулиганов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция стран Балтии и США напоминает ему поведение дворовых хулиганов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава МИД напомнил во время выступления на марафоне «Новое знание», что когда НАТО расширялось за счет включения в альянс новых членов из балтийских государств, граничащих с Россией, Москва спрашивала, с какой целью это делается.

По его словам, тогда НАТО ответило, что «у прибалтов такие фобии», и что СССР их «угнетал». При этом в альянсе обещали, что Прибалтика скоро «успокоится от своих фобий», и «на границах будет спокойно».

Лавров дополнил, что сегодня балтийские страны являются лидерами русофобского меньшинства и постоянно требуют новых санкций в отношении России, надеясь на защиту США.

«Во дворе, когда я рос, <...> выходили ребятки — кто побольше, кто поменьше, и был большой самый главный хулиган. Он сидел, семечки лузгал, папироску курил. А вокруг него — как рыбы-прилипалы у акулы. И вот они подбегали к новенькому: «Дай десять копеек», и когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории», — сказал глава МИД.

Затем министр высказался против утверждения, что Россия все спускает с рук. Он подчеркнул, что главная цель России не миролюбие и договор, а обеспечение интересов страны и ее граждан. По словам Лаврова, договор — это инструмент, который может быть только равноправным.

При этом он пояснил, что Россия всегда выступает за мир, но никому не обещала «подставлять вторую щеку».

Ранее Сергей Лавров назвал условие дружбы России с США.