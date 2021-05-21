Лавров назвал настоящую «древнейшую профессию»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе просветительского марафона «Новое знание» пошутил, назвав коллег-дипломатов представителями «древнейшей профессии», и перечислил качества, которыми должен обладать хороший дипломат, сообщает РИА «Новости».

«Именно дипломатия — это древнейшая профессия, а не что-то другое, потому что для всего остального, для любого контакта между людьми, надо договариваться», — заявил Лавров.

Среди качеств, которыми должен обладать хороший дипломат, Лавров назвал умение «слушать и слышать собеседника, уметь аргументировать свою точку зрения и не терять самообладания ни в каких ситуациях». Кроме того, он отметил необходимость обладать эрудицией и знать иностранные языки, уточнив, что сейчас в МИД принимают только если претендент знает как минимум два иностранных языка.

На марафоне «Новое знание» также выступят продюсер Тимур Бекмамбетов, телеведущий Владимир Познер, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск, мэр Москвы Сергей Собянин, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, один из основателей Apple Стив Возняк и другие.

Мероприятие пройдет в восьми городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Оно продлится с 20 по 22 мая.

Ранее Лавров назвал условие дружбы России с США.