В Госдуме считают, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что вмешательство Запада во внутриполитическую жизнь в России и Белоруссии потенциально угрожает безопасности Союзного государства, передает РИА «Новости».

«Действия Запада, который продолжает активно вмешиваться во внутриполитические процессы в России и Белоруссии, представляют потенциальную угрозу безопасности Союзного государства», — сказал депутат.

Он выразил мнение, что российским и белорусским парламентариям следует усилить оперативное взаимодействие для совместного поиска законодательных ответов на вызовы и угрозы, с которыми сталкиваются обе страны.

По словам Пискарева, против двух государств действуют схожими методами. Речь идет о финансовой накачке провокаторов через подконтрольные неправительственные организации (НПО), дискредитации избирательных процессов, политической поддержке экстремистов, а также манипулировании общественным мнением, уточнил он. «Все это хорошо знакомые и россиянам, и белорусам методики по ослаблению и сдерживанию наших стран», — сказал глава комиссии Госдумы.

Политик также отметил, что «законодательное укрепление суверенитета, которое обеспечили изменения в Конституции России, вызвало непрекращающиеся попытки изменить внутреннюю политику нашей страны и добиться ее ослабления, пусть даже и путем разжигания пожара по ее периметру». Он считает, что Запад выбрал Белоруссию в качестве мишени, поскольку этой ближайший друг и партнер по Союзному государству.

«В ход идет все: от принятия европейскими международными организациями ангажированных резолюций, введения против наших стран все новых санкций и проведения кибератак, до вовлечения в протестную активность школьников и запугивания правоохранителей и членов их семей», — подчеркнул Пискарев.

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