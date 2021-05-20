В Германии описали сценарий третьей мировой войны

Бывший еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Эттингер заявил, что третью мировую войну будут вести секретные армии в киберпространстве. Об этом он сообщил газете Handelsblatt.

«Одно можно сказать наверняка: Третья мировая война будет происходить не «на суше, на воде и в воздухе», а скорее виртуально в киберпространстве — без танков и грохота пушек», — написал он.

Эттингер заявил, что крупнейшими киберсилами обладают Россия, США, Китай и Иран. РФ, по его мнению, обладает самыми большими силами.

Экс-еврокомиссар призвал Германию сконцентрироваться на киберзащите, так как страна значительно отстала от конкурентов.

По его словам, ЕС выделил на кибербезопасность на период с 2021 по 2027 годы всего €1,5 млрд. В расчете на 27 стран-членов это меньше €10 млн в год.

«Секретные киберармии Москвы и Пекина, должно быть, уже дрожат от страха. Или просто надрываются от хохота», — сказал Эттингер.