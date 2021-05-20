Зеленский рассказал о подготовке к встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что офисы украинского и российского лидеров начали переговоры по поводу организации будущей встречи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил о том, что во время видеообращения, 20 апреля, предложил провести встречу президенту России Владимиру Путину в любой точке Донбасса, а глава РФ в ответ предложил провести ее в Москве.

«Традиционно в такой ситуации встречи происходят либо в одном из мест конфликта, или на нейтральной территории. Начат разговор между офисом президента Украины и Российской Федерации», — отметил он.

В свою очередь в Кремле рассказали о процессе подготовки встречи президентов России и Украины.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс согласования встречи президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина продолжается, но детали озвучивать пока рано.