Умер бывший губернатор Пермской области Геннадий Игумнов. Об этом сообщила администрация главы Пермского края.

Экс-губернатору было 84 года.

«Информацию о смерти Геннадия Вячеславовича подтверждаем», — говорится в сообщении. Причины его кончины не уточняются.

Геннадий Игумнов родился в 1936 году, окончил Пермское речное училище. Он стал первым губернатором Прикамья после распада СССР, назначен на должность в 1996 году. В 2000 году Игумнов покинул свой пост.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным, близким и друзьям экс-главы Прикамья. Он отметил, что в период руководства Махонина в регионе начали активно развиваться экономика и промышленность, социальная и транспортная инфраструктура, сфера ЖКХ. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.