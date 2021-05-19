Лавров пошутил про танцы на встрече с главой МИД Швеции в Рейкьявике

Глава МИД России Сергей Лавров в среду, 9 мая, начал свою рабочую программу в Исландии с двусторонней встречи с министром иностранных дел Швеции, председателем ОБСЕ Анн Линде, передает ТАСС.

Как сообщается, в начале встречи дипломаты встали напротив флагов своих стран для фотографирования, после чего направились в переговорную комнату.

«Вы ожидаете, что мы начнем танцевать? Мы не станем этого делать!» — шутливо сказал Лавров российским журналистам, а затем попросил их выйти из комнаты.

Как известно, глава российского внешнеполитического ведомства прилетел в Рейкьявик на встречу с главами МИД Арктического совета.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook отметила, что это первая встреча Лаврова на полях совета. «Стены в переговорных здесь стеклянные, помещение со звукоизоляцией. Транспарентность в действии», — написала она в соцсети.

Ранее Лавров пошутил о будущем человечества.