СМИ: секретный доклад о взрывах во Врбетице 10 дней лежал у Земана без внимания

Пражский журнал Deník N сообщил, что секретный доклад о том, что к взрывам на складах в чешской деревне Врбетице в 2014 году якобы имеют отношение российские спецслужбы, пролежал на столе президента Чехии Милоша Земана десять дней.

По информации издания, документ оказался у Земана 7 апреля, тогда же он поступил и к ряду членов правительства. Однако 26 апреля политик выступил с телеобращением к нации, в ходе которого заявил, что ознакомился с отчетом контрразведки лишь 17 апреля, когда премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер и глава МВД проинформировали о запланированной высылке 18 российских дипломатов.

В статье утверждается, что Земан сказал правду.

«Секретное сообщение Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) об участии РФ во взрывах во Врбетице хотя и пришло в Пражский град 10 днями ранее, но президент его не прочитал», — говорится в публикации.

Данную информацию изданию подтвердили пять источников в Пражском граде. Собеседники издания заявили, никто главе государства об этом документе не сообщил.

Ранее глава чешского Минюста Мария Бенешова опровергла слова Земана о возможной причине инцидента во Врбетице.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.