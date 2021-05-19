В Европарламенте призвали приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС

Уровень отношений между Евросоюзом и Турцией упал до исторического минимума, в связи с чем ЕС должен полностью пересмотреть их. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Европейского парламента (ЕП) по Турции, одобренный депутатами на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.

По словам депутатов Европарламента, в ЕС должны официально приостановить переговоры о вступлении турецкой стороны в Европейский союз в том случае, если Анкара ничего не предпримет для изменения «нынешней негативной тенденции».

Однако в Анкаре отвергли отчет ЕП по Турции и подчеркнули, что по-прежнему считают членство в ЕС своей стратегической целью.

«Этот <...> отчет <...> является неприемлемым. Мы отвергаем этот предвзятый текст, который не только содержит ложные утверждения касательно прав человека, демократии, верховенства закона, нашей государственной системы и политических партий, но также рассматривает эффективную внешнюю политику Турции в качестве угрозы», — говорится в сообщении турецкого внешнеполитического ведомства.

Согласно информации МИД Турции, страна продолжит свои усилия в соответствии со своими планами. Кроме того, как страна-кандидат она ожидает, что в ЕП приложат конструктивные усилия для улучшения отношений с Турцией, а также поспособствуют процессу интеграции страны в ЕС.

Ранее государственный секретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что Турция пока не имеет перспектив вступить в Европейский союз.