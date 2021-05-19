В бундестаге заявили, что санкции против Nord Stream 2 неприемлемы

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст раскритиковал санкции против Nord Stream 2. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, если американский президент Джо Байден действительно решил отступить от незаконной санкционной политики США против «Северного потока — 2», то это стало бы «доказательством разумного подхода, а не слабости». Он добавил, что санкционная политика, при помощи которой США хотят добиваться собственных экономических целей, неприемлема.

«Если президент Джо Байден это осознает и если его страна постепенно вернется к роли настоящего партнера, который уважает суверенитет своих союзников, то это может также внести разрядку в отношения с Россией», — сказал политик.

Он подчеркнул, что Европа и США зависят от партнерства с Россией по решению международных проблем, а европейцы нуждаются в тесном сотрудничестве с Москвой.

Ранее сообщалось, что Вашингтон откажется от санкций против компании Nord Stream 2 AG, сославшись на национальные интересы США.