Помощник Горбачева оценил версию о развале СССР из-за песни Scorpions

Помощник президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко оценил легенду о том, что Советский Союз распался из-за песни «Wind of Change» группы Scorpions. Своим мнением он поделился в беседе с «Вечерней Москвой».

Ранее немецкое издание T-Onliner пересказало легенду, согласно которой именно песня Scorpions подтолкнула СССР к развалу.

Как пишет СМИ, текст песни «Wind of Change» был написан особым отделом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, в этом якобы признался один из его сотрудников. При этом бумажку с текстом подложили в сумку фронтмена Scorpions Клауса Майне.

«Песня хорошая, а комментировать всякие глупости я не буду», — заявил Палажченко.

Ранее бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко заявил, что Украина в свое время повлияла на распад СССР. Он отметил, что непосредственно нежелание руководства УССР подписывать договор о Союзе Суверенных Государств привело к провалу.