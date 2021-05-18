Врио мэра Владивостока назначен Константин Шестаков

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primorsky.ru

На должность временно исполняющего обязанности главы Владивостока назначен Константин Шестаков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

«Можем озвучить — это Константин Шестаков», — сказал глава региона, отвечая на вопрос журналистов о том, кто займет пост мэра после отставки Олега Гуменюка.

Шестаков занимал должность вице-губернатора Приморья, в настоящее время он подал в отставку.

18 мая Гуменюк объявил, что уходит в отставку. Это произошло после того, как полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев и губернатор края Олег Кожемяко пришли к выводу о необходимости смены мэра Владивостока из-за низкого качества работы действующего главы города.
При этом в городская дума заявила, что пока не получила заявление об отставке Гуменюка.