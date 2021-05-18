В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией

Глава военного комитета НАТО генерал ВВС Стюарт Пич заявил, что альянс по-прежнему готов к диалогу с РФ в рамках Совета Россия-НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы сохраняем двойной подход по отношению к России, в частности, через Совет Россия-НАТО. Мы сожалеем, что Россия не отвечает положительно на предложения о проведении Совета Россия-НАТО», — сказал он, открывая в Брюсселе заседание на уровне начальников штабов.

Пич добавил, что североатлантический альянс по-прежнему рассчитывает на конструктивные отношения с Москвой, «когда ее действия сделают это возможным».

Повестка текущей встречи военного комитета НАТО: стратегия развития альянса НАТО-2030, стратегическое военное планирование НАТО и адаптация, операции, миссии и другая деятельность, а также Украина и Грузия.

Ранее в НАТО заявили о «мрачных» перспективах перезагрузки отношений с Россией.