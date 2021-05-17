ЕС продлил санкции против россиян за киберпреступления
Европейский Совет продлил действие режима санкций за киберпреступления, сообщается на сайте Евросовета.
«Совет сегодня решил продлить рамки ограничительных мер против кибератак, угрожающих ЕС или его государствам-членам, еще на год, до 18 мая 2022 года», — указано в сообщении.
Механизм, предусматривающий рестрикции за кибератаки, был введен Евросоюзом в 2019 году, первые санкции были введены летом 2020 года против граждан России, Китая и КНДР. В настоящее время санкции применяются к восьми физическим лицам и четырем организациям, они включают в себя замораживание активов и запрет на поездки в ЕС.
Кроме того, физическим и юридическим лицам из Евросоюза запрещено предоставлять средства, лицам, внесенным в санкционный список.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила экономический ущерб от западных санкций.