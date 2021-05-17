В Чехии расследуют два возможных преступления, связанных с визитом вице-премьера в Москву

Национальный центр Чехии по борьбе с организованной преступностью (НЦБОП) возбудил уголовное дело, касающееся несостоявшейся поездки вице-премьера, главы МВД Чехии Яна Гамачека в Москву, сообщает Чешское радиоhttps://cesky.radio.cz/policie-resi-u-hamackovy-cesty-do-moskvy-podezreni-ze-dvou-trestnych-cinu-8717815.

Представитель НЦБОП Ярослав Ибегей, слова которого приводит СМИ, сообщил, что Центр приступил к расследованию обстоятельств несостоявшейся поездки господина Гамачека в Москву в связи с имеющимися подозрениями в совершении двух уголовных преступлений - утечки секретной информации и злоупотребления служебным положением. Он добавил, что дело находится в ведении Генеральной прокуратуры Праги.

Ранее сообщалось, что Гамачек уволил губернатора Пардубицского края Мартина Нетолицкого с должности члена наблюдательного совета «Чешской почты» после того, как Нетолицкий рассказал местным СМИ, что Гамачек планировал поездку в Москву, чтобы предложить России замалчивать дело по поводу взрывов в 2014 году на складах боеприпасов в деревне Врбетице в обмен на вакцины «Спутник V».

Гамачек категорически отвергает подозрения в его адрес.

На днях Гамачек подал заявление, в котором обвинил в совершении уголовного преступления авторов публикации в издании Seznam Zprávy. В материале сообщалось, что он планировал посетить 19 апреля Россию, чтобы договориться и «замять» вышеупомянутый скандал со взрывами. Вице-премьер намерен потребовать от издателя выплаты 10 млн крон компенсации.

В апреле власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Высылаемые якобы были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием — были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице. Москва отвергла обвинения, а в качестве ответной меры МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, на данный момент в нем числятся только Чехия и Соединенные Штаты.

В МИД Чехии в свою очередь заявили, что решение Москвы включить республику в список недружественных стран рассматривается «как еще один шаг к обострению отношений» не только с Прагой, но и с Евросоюзом и его сторонниками.