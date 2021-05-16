Жириновский высказался об уничтожении Германии как государства

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский порассуждал об уничтожении Германии как государства. Своими мыслями он поделился в эфире радио «Комсомольская правда».

«Немцев, правильно, их нужно было вообще, как государство, уничтожить. Их не должно быть <…> Они развязали первую мировую войну и погибли миллионы людей. А нас унижают за то, что мы спасли мир во второй мировой войне!» — заявил политик.

Он также выразил мнение, что, если бы не произошла революция, российские военные «стояли бы в Германии с ноября 1917 года».

Ранее Жириновский рассказал, что было бы с Россией, если бы СССР не распался. По его словам, в этом случае страна не потеряла бы республики и была бы самой успешной в мире. Политик заявил, что также Россия была бы монополистом на газово-нефтяном рынке, потому что все ресурсы Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана были бы объединены.