Бывшая советница Рейгана попросила у Путина российское гражданство

Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси попросила предоставить ей российское гражданство.

Она напомнила, что много лет проработала над сближением народов России и США и намерена продолжить свое дело. Масси подчеркнула, что для этого ей необходимо оставаться в России.

«Если президент Владимир Владимирович (Путин) найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня», — сказала она в эфире НТВ.

Сюзанна Масси работала с Рональдом Рейганом в середине 80-х годов. Она была советником президента по Советскому Союзу. Ее прозвали «женщиной, остановившей холодную войну». С 1985 по 1997 год Масси работала научным сотрудником Гарвардского центра русских исследований, а также состояла в правлении Международной лиги по правам человека.