Китай заверил, что поддержит Палестину в конфликте с Израилем

Глава МИД КНР Ван И провел телефонный разговор с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши, в ходе которого заявил, что Китай намерен поддерживать Палестину в урегулировании конфликта с Израилем. Его слова передает ТАСС.

Министр отметил, что Пекин и дальше будет «оказывать поддержку правому делу палестинского народа, который борется за возвращение ему законных прав», а также «способствовать урегулированию существующих проблем путем справедливого политического диалога».

По словам главы внешнеполитического ведомства, китайская сторона надеется на конструктивную роль Совбеза ООН и считает, что концепция двух государств для двух народов может обеспечить выход из имеющегося конфликта. Как уточнил Ван И, Китай настаивает, чтобы Израиль и Палестина возобновили диалог на основе этой концепции.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценили в более чем 500 человек.