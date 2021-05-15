Володин рассказал о стремлении противников России разрушить ее основы

Отмечая 800-летие со дня рождения князя Александра Невского, спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о стремлении противников России разрушить ее общественные и нравственные основы.

Володин сравнил нынешнюю ситуацию с временами Невского, когда Россия была обложена данью Золотой Ордой и находилась под угрозой вторжения со стороны немецких крестоносцев.

«Сейчас нам снова брошен вызов. Другое время — другой противник. Не с мечом идет, вторгается в умы и души, накидывая информационные сети с гигабайтами отравленных ядом лжи и ненависти «стрел». Бьет, чтобы разрушить основы, на чем стоим, во что веруем», — написал Володин.

Он также привел в пример военные и дипломатические успехи, достигнутые Александром Невским, назвав выбор действий новгородского князя определяющим для развития российской государственности.

Ранее в Совете Федерации заявили, что не исключают увеличение списка недружественных России стран.