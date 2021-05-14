Партия Порошенко потребовала от Зеленского выселиться из госрезиденции

Партия бывшего главы Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» считает, что президент страны Владимир Зеленский должен выселиться из государственной резиденции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.

Как стало известно, в пятницу, 14 мая, прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, по итогам которого Зеленский поручил провести аудит земель и резиденций в заповедных зонах Киевской области. По его словам, в элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица на заповедных землях живут экс-судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, министры времен Януковича и Порошенко.

Согласно заявлению, партия требует от украинского лидера немедленно выселиться из государственной резиденции на 4 тысячи кв. м, «жить как (герой сериала «Слуга народа» — «Газета.Ru») Голобородько, а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям — только не своим».

В «Европейской солидарности» напомнили, что ремонт в резиденции под переезд Зеленского был осуществлен за счет средств государственного бюджета.

«Так, семья Зеленских напрямую или через оффшорные компании владеет домом в Италии площадью 413 квадратных метров, который зарегистрирован на его с женой итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Также есть семь квартир, одна из которых — в Лондоне», — сказано в сообщении.

В партии также указали, что квартира Зеленского находится в доме на улице Грушевского, 9. Здание расположено в пешей доступности от офиса президента. «Не нужен даже велосипед — а тем более кортежи, которые ежедневно препятствуют киевлянам передвигаться по городу. Поэтому «Европейская солидарность» поддерживает намерения СНБО разобраться, кто и на каких основаниях — законно или незаконно, морально или аморально — проживает в Конча-Заспе», — отмечается в заявлении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о недвижимости Зеленского на полуострове.