В Раде заявили о претензиях Украины на Кубань

Депутат Рады Алексей Гончаренко выразил мнение, что Кубань должна принадлежать Украине. Такое заявление он сделал в эфире «4 канала».

Он возмутился тем, что Харьков и Одессу в России называют русскими городами. Парламентарий считает, что украинской стороне следует «напомнить» Москве о том, что «еще сто лет назад» жители Кубани якобы разговаривали на мове. Он заявил, что это «украинские этнические земли», которые были отрезаны от Киева «волею судьбы».

«Сегодня там много людей забыли о том, что они были частью украинства. Но все равно, я думаю, что эти корни — и по фамилиям, и по песням, и по культуре — они выглядят иначе», — сказал Гончаренко.

Парламентарий утверждает , что Кубань с ее селами и станицами скорее «больше выглядит как Украина».

Украинские политики и общественные деятели не раз заявляли о желании присоединить часть территорий России. Так, нынешний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что страна готова «принять пару областей России». Экс-депутат Рады Татьяна Черновол, в свою очередь, заявила о необходимости готовиться к военной операции по захвату Крыма и ждать удобного момента для этого.