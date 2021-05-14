Эрдоган заявил о поддержке палестинцев

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона будет поддерживать действия палестинцев в Иерусалиме, так же как когда-то Азербайджан в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Израиль перешел все границы. Как мы решительно поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации, сегодня мы с тем же чувством приступаем к действиям против угнетения в палестинских городах и Иерусалиме. С той же решительностью, с какой мы защищали нашу сирийскую границу», — подчеркнул он.

По словам лидера государства, он провел переговоры с президентами и главами правительств 19 стран по ситуации в Газе.

«Остановить Израиль – долг чести человечества. Мы призываем международное сообщество действовать. Участие ООН — необходимое условие. То, что нужно сделать, должно быть немедленно сделано, иначе неизбежны ужасные последствия», — сказал Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус в ходе брифинга рассказал о том, сколько ракет было выпущено с начала обострения конфликта между Израилем и сектором Газа.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 109 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного и шестилетнего ребенка.