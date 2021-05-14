Членство сенатора Королева в «Единой России» приостановлено после ситуации с ДТП

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что членство сенатора и экс-губернатора Липецкой области Олега Королева в партии приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал «Единой России».

Отмечается, что Королев сам решил приостановить членство до конца разбирательства в истории с ДТП.

По словам Турчака, проверка должна быть максимально беспристрастна и прозрачна, чтобы ни у кого не оставалось вопросов, что произошло на самом деле.

«В случае, если версия Олега Петровича подтвердится, и он докажет свою невиновность, Единая Россия будет готова восстановить его членство в партии», — отметил секретарь генсовета партии.

Ранее в сети распространялось видео, на котором член Совета Федерации, бывший губернатор Липецкой области Олег Королев в якобы нетрезвом состоянии ехал по Липецку за рулем Lexus со спущенными колесами. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как машина врезалась в дорожный знак.

Комментируя эту информацию, сам Королев объяснил, что был трезвым, и во время вождения у него возникли проблемы со здоровьем.

В областном управлении МВД по Липецкой области отказались давать комментарии по ситуации с ДТП с Королевым, назвав информацию об инциденте противоречивой.