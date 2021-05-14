Макрон на армянском языке потребовал от Баку вывести войска из Армении

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от Азербайджана вывести войска с территории Армении в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление французский лидер на армянском языке оставил на своей странице в Facebook.

«Вооруженные силы Азербайджана вторглись на армянскую территорию. Они должны незамедлительно вернуться назад», — написал Макрон.

Он подчеркнул, что французские власти продолжат поддерживать армянский народ.

При этом пресс-служба президента Франции сообщила, что Макрон во время телефонной беседы с исполняющим обязанности премьера Армении Николом Пашиняном еще раз обсудил эту тему. Елисейский дворец отметил, что они выступают за урегулирование напряженной ситуации в Карабахе через Совет безопасности ООН для региональной стабильности и безопасности.

12 мая минобороны Армении заявило, что силы Баку попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков. По словам Пашиняна, азербайджанские военные пересекли государственную границу с Арменией.

13 мая Ереван обвинил Азербайджан в попытке продвинуть свои войска на армянскую территорию на двух участках и возбудил дело из-за нарушения границы военными.