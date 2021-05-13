Журналист из Болгарии Петё Блысков в статье для газеты «Труд» рассказал об известных жителях своей страны, которые активно выступают против всего русского и советского.

Так, он привел в пример журналиста Иво Инджева, который призвал снести памятник Советской Армии, поскольку Болгарию в свое время, как он утверждает, спасла непосредственно Красная Армия. Другой представитель СМИ — Горан Благоев — вовсе призвал переименовать храм-памятник Александра Невского (новгородский князь и полководец, святой Русской gравославной церкви. Жил в период с 1221 по 1263 г. — ред.).

Блысков также рассказал об активисте Мартине Заимове — лидере «банды», требующей снести памятник Советской Армии. При этом, по словам журналиста, дед Заимова шпионил в пользу СССР и был расстрелян за это в 1942 году, за свою деятельность получил звание Героя Советского Союза.

Отношения Болгарии и России ухудшились в апреле текущего года. Тогда официальный представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева заявила, что в прокуратуре подозревают шестерых российских граждан в организации четырех взрывов в период с 2011 по 2020 год на оружейных заводах страны, в которых хранилось оружие для Грузии и Украины. Позже София решила объявить российского дипломата персоной нон грата. МИД РФ пообещал ответить на недружественные действия Болгарии.