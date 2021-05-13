В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что для урегулирования конфликта между Израилем и сектором Газа необходимы договоренности в формате ООН.

«Разные страны прикладывают усилия, чтобы сократить число жертв среди гражданского населения. Россия также прикладывает соответствующие усилия. Главное, чтобы стороны пришли к пониманию, что никакой альтернативы, кроме договоренностей в формате ООН, не существует», — сказал он.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 72 палестинца. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва глубоко озабочена опасным развитием ситуации в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Москва призвала прекратить удары по израильской и палестинской территориям.