Пашинян обвинил Азербайджан в посягательстве на территорию Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил власти Азербайджана в посягательстве на суверенную территорию республики. Об этом сообщает сайт армянского кабмина.

Такое заявление политик сделал в ходе заседания Совета безопасности страны в ответ на действия Баку в Сюникской области.

По его словам, в среду, 12 мая, азербайджанские Вооруженные силы пересекли государственную границу в районе Черного озера, пройдя вглубь на 3,5 км. Он указал, что они пытаются взять данный водоем «в окружение».

«Эти действия недопустимы для Армении, потому что это посягательство против суверенной территории Республики Армения. Конечно, это отдельная тема, почему подобные действия стали возможны, но следует отметить, что это по своему характеру диверсионный переход», — сказал Пашинян.

Он добавил, что военные Армении с раннего утра отреагировали на эти события и провели «необходимые тактические передвижения и другие действия».

Глава кабмина при этом отметил, что действия азербайджанских сил не были сопряжены с использованием огнестрельного либо любого другого оружия, «они пытались обосновать свои действия какими-то картами, которые являются фальшивыми», поскольку в распоряжении армянской стороны есть карта, которая была утверждена еще «Советской Арменией, Советским Азербайджаном и центральными властями», а также «четко показывает, где проходит граница между Арменией и Азербайджаном».