В Совфеде прокомментировали отказ США выдавать россиянам визы

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что решение Соединенных Штатов с 12 мая прекратить выдачу недипломатических неиммиграционных виз в американском посольстве в России было принято «из вредности». Об этом сообщает телеканал «360».

До этого правительство США приняло решение о том, что американское посольство в Москве сократит объем консульских услуг, в частности полностью прекратит обработку запросов на выдачу неиммиграционных виз, кроме чрезвычайных случаев.

«Понятно, что это сделано, мягко говоря, из вредности. Они хотят усложнить процесс, так как американцев в Россию приезжает меньше, чем российских граждан в Америку. Тогда непонятно, чем занимаются такие огромные консульские подразделения, например в Екатеринбурге…» — подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, возможно, американским властям просто интересно понаблюдать за подготовкой к выборам в Госдуму России. Также он добавил, что не понимает, почему этим занимается американское консульство.

«Не совсем понятно, как это связано с дипломатической работой, поэтому я думаю, что это просто комплексное ухудшение наших отношений. Я надеюсь, что рано или поздно все-таки американцы поймут, что Россия далеко им не враг, и они вновь будут готовы к сотрудничеству. А когда нас назначают врагом, от этого ничего хорошего не происходит ни для американцев, ни для всего мира», — добавил Джабаров.

Также он заявил о том, что тем россияне, которым необходимо попасть в Соединенные Штаты, едут в близлежащие страны и там записываются в очередь в посольство.

Ранее пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс подтвердила информацию о том, что она фигурирует в списке из десяти дипломатов США, объявленных в России персонами нон грата.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. США также высылают 10 российских дипломатов. После этого российская сторона вручила заместителю посла США в России ноту об объявлении десяти сотрудников американского посольства персонами нон грата.