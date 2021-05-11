Бойко назвал репрессиями обвинения Медведчука в госизмене

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал обвинения в адрес своих однопартийцев — Виктора Медведчука и Тараса Козака.

«Мы постоянно проходим через эти вещи. Вчера прессовали одних, сегодня добрались до Медведчука с Козаком. Завтра еще до кого-то попытаются добраться. Я считаю, что это типичные политические репрессии, цель которых — заткнуть рот нашей партии», — сказал Бойко.

По словам политика, действия властей «не спугнут» оппозиционеров.

«Мы будем отстаивать интересы своих избирателей и защищать права населения, которое хочет видеть страну не такой, какую мы видели на марше прославления дивизии СС «Галичина»», — заявил он.

По словам Бойко, сейчас в квартире у Виктора Медведчука проводится обыск. При этом он заверил, что партия не даст своих членов в обиду.

«Естественно мы будем защищать своих товарищей. Это не первые обыски и не первые попытки прижать нас. Будем защищать их естественно. Ничего страшного не будет. Мы не дадим их в обиду», — сказал он.

Ранее стало известно, что в доме Медведчука прошли обыски. Они проводились в доме политика в Киеве, на улице Монтажников.

Как сообщалось, по этому адресу оппозиционный политик временно проживает со своей семьей, так как в его основном доме в пригороде Киева проходит ремонт.

До этого агентство «Интерфакс-Украина» проинформировало, что Виктора Медведчука и народного депутата от партии «Оппозиционный блок» Тараса Козака заподозрили в госизмене и покушении на хищении национальных ресурсов в Крыму.