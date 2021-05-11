Лидер германской партии призвал ЕС немедленно снять санкции с России

Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла призвал Европейский союз немедленно снять санкции с России, поскольку они наносят вред экономике ФРГ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, одной из центральных целей АДГ является мир в Европе и во всем мире, а важную роль в установлении этого мира играют хорошие отношения с Россией.

«Потому что для нас Россия принадлежит Европе. Вот почему санкционная политика в отношении России должна быть немедленно прекращена», — сказал политик.

Круппала добавил, что от санкций в особенности пострадали восточногерманские предприниматели, у которых на протяжении долгих лет были хорошие экономические отношения с Российской Федерацией.

Он также отметил, что в его партии намерены способствовать «международному взаимопониманию между русским и немецким народами». Круппала также назвал это одним из своих личных приоритетов.

Ранее верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом очного заседания министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе заявил, что ситуация вокруг России не улучшается.

Министерство иностранных дел России 30 апреля опубликовало список из восьми граждан Евросоюза, которым запрещен въезд на российскую территорию. В список в том числе попали глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Такое решение было принято после того, как 2 и 22 марта Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении шести граждан РФ.

ЕС, в свою очередь, осудил решение Москвы, назвал его безосновательным и заявил о своем праве ответить на такие меры.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 6 мая в ходе визита в Ереван заявил, что Россия не будет игнорировать и не отвечать на любые новые антироссийские санкции Запада.