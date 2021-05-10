Датский суд приговорил россиянина за шпионаж к трем годам тюрьмы

Окружной суд в городе Ольборг, Датское королевство, единогласно признал 36-летнего гражданина России виновным в шпионаже и передачи информации российской разведке, сообщает РИА «Новости».

«В течение ряда лет он собирал информацию Технического университета Дании, а также компании в Северной Ютландии и передавал эту информацию российской разведке, в том числе за плату», — указано в пресс-релизе суда.

В июле, когда гражданина России задержали, Посольство РФ в Дании заявило, что арест россиянина по обвинению в шпионаже, выдвинутому датскими правоохранительными органами, является ошибкой. Диппредставительство выразило надежду, что суд вынесет решение о невиновности россиянина.

Прокуратура королевства тогда заявила, что гражданин РФ за деньги передавал российской разведке информацию о технологиях, используемых в сфере энергетики. Фигурант был заключен под стражу еще в июле нынешнего года.

Ранее в Дании обвинили россиянина в краже технологий.