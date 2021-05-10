Боррель: ЕС может принять новые санкции против Белоруссии в скором времени

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о работе над четвертым пакетом санкций против Белоруссии, передает РИА «Новости».

«Режим в Белоруссии продолжает репрессии и запугивание своих граждан, сегодня польская община стала целью его акций», — сказал политик по итогам заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

Он добавил, что Евросоюз рассматривает новые санкции в отношении Минска, который могут быть прияты в ближайшие недели.

Ранее о подготовке четвертого пакета санкций сообщал источник в ЕС.

В Белоруссии 9 августа прошлого года прошли выборы президента республики, на которых победил Александр Лукашенко, занимающий этот пост уже четверть века. Согласно данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Его основная соперница — Светлана Тихановская — получила 10,12% голосов.

Вслед за объявлением результатов в Белоруссии начались массовые митинги. Сначала их жестко подавляли силовики, а после того, как европейские страны обратили внимание на ситуацию в республике, противодействие демонстрантам происходило в более мягкой форме.

Ситуация в стране привела к тому, что ЕС и США наложили санкции на отдельные ведомства и на некоторых чиновников, которые, по мнению этих стран, причастны к подавлению протестов и фальсификации выборов.

Позже Белоруссия ввела ответные санкции против Запада. В частности, в «черный список» попали товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf.