Экс-премьер Словакии заявил о чудовищной русофобии в стране

День Победы является важным праздником, а проявление уважения к героям Красной армии особенно актуально на фоне русофобии чудовищных размеров в словацкой правящей коалиции, заявил бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Его заявление опубликовано на странице политика в Facebook.

Фицо обратил внимание на то, что в последнее время Россия абсурдно обвиняется в развязывании Второй мировой войны. Кроме того, экс-премьер раскритиковал действия словацких властей, принявших решение выслать российских дипломатов.

«В этот важный день нельзя обойти неверное решение словацкого правительства, которое в качестве акта ложной солидарности с Чехией высылает российских дипломатов. Это вызвало серьезное ухудшение отношений с Россией», – отметил Фицо.

22 апреля действующий премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава вышлет трех сотрудников российского посольства. Впоследствии Москва объявила о решении признать трех словацких дипломатов персонами нон грата в качестве ответной меры.